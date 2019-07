Susan Ochoa a Gisela Valcárcel: "Respétame porque soy un ser humano" | VIDEO

Susan Ochoa tiene mucho que decir. La cantante que participaba en el programa 'El Artista del Año' de América Televisión decidió dar un paso al costado luego de que Gisela Valcárcel se refiriera a sus Gaviotas de Plata y su carrera en el mundo artístico.

Durante una entrevista a Día D, Susan Ochoa contó que tras su salida de El Artista del Año, tuvo que estar medicada por la depresión que sufrió. Aunque aclaró que su vida privada y profesional siempre estaban separadas, esta vez no lo logró.

"Estuve medicada. Tengo todo lo del doctor. Siempre separo mi vida artística de mi familia, pero todo esto les afectó", declaró la cantante.

Gisela Valcárcel sobre Susan Ochoa

Además, se refirió a todo lo dicho por Gisela Valcárcel, sus disculpas y todo lo que le hizo sentir escuchar a la 'Señito' minimizar su triunfo en Chile. Para Susan Ochoa, la conductora no respetó ni su carrera ni sus logros.

"Respétame porque para mí mis logros sí valen y valen porque me costaron sacrificio. Respétame porque son mis emociones, mi alegría. No vengas a pincharme el globo. Respétame porque yo soy un ser humano, porque quiero salir adelante y porque en algún momento toqué tu puerta también. Y gracias a todo este logro que para ti no importa nada, me abriste las puertas de tu programa", señaló Susan Ochoa.

La artista manifestó que luego de escuchar las disculpas de Gisela Valcárcel, las aceptó, pero ella es una mujer inteligente para poder leer entre líneas el mensaje subliminal que la 'Señito' habría enviado.

"Soy una mujer inteligente que siente y que sabe descifrar los mensajes subliminales totalmente y escuchaba tanta cosa. Como: 'yo no te dije, pero te dije' y eso a mí no me gusta. O es blanco o es negro (...) Valoro a las personas que recién están empezando. Yo escuché también cuando dijo: 'cómo no respetar la carrera de una persona de hace 6 meses...' Está bien, yo entendí los mensajes subliminales", dijo Susan Ochoa.