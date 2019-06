Susan Ochoa arremete contra Gisela Valcárcel: "Me sentí humillada, puse sacrificio, sudor y lágrimas"

¡No va más! Susan Ochoa anunció a través de su cuenta de Facebook que renunciaba a 'El artista del año' , luego de las polémicas declaraciones en las que Gisela Valcárcel minimizó sus logro, así lo informó la cantante.

El último sábado, durante la gala de El Artista del Año , Gisela valcárcel soltó una frase referente a los logros de Susan Ochoa en Viña del Mar que la puso en medio de críticas en redes sociales.

"No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos", declaró Gisela Valcárcel.

Debido a esto y a otras comparaciones que realizó la conductora, Susan Ochoa utilizó sus redes sociales para compartir un video en el que anuncia que se aleja del reality de América TV.

"Para mí, las Gaviotas tiene un valor muy grande porque se los he dedicado a ustedes, me ha costado sacrificio, sudor y lágrimas. No las logré por escándalos. Para mí, tienen un gran valor", indicó Susan Ochoa.

Daniela Darcourt y Susan Ochoa se enfrentaron en un duelo de canto. (Foto: @elgranshow) Daniela Darcourt y Susan Ochoa se enfrentaron en un duelo de canto. (Foto: @elgranshow)

"Por dignidad y respeto hacia mi persona, decidí dar un paso al costado. Ella me dijo 'Susan tú no eres más que nadie'. ¿En qué momento me sentí más que alguien? La señora Gisela se sintió incómoda porque el público percibió algo y le reclamó. En todas sus explicaciones ella dio a entender alguien no soy y me dejó mal", agregó la cantante tras el duelo en el que se enfrentó a Daniela Darcourt.

Por ese motivo, Susan Ochoa dijo que se sintió mal al ser comparada con la salsera. "Ese tipo de comparaciones no vienen al caso, callé, pero en los últimos días me sentí mal", añadió.

"Doy un paso al costado porque no me gustan los dimes y diretes, elegí el camino largo, el camino que no vende, que no es con escándalos, ese camino lo elegí yo. No me gusta los enfrentamientos porque no me hacen sentir bien", explicó finalmente.