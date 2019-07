Susan Ochoa resta importancia a comentarios del productor de Gisela Valcárcel: "Otras puertas se me abrirán"

Susan Ochoa comentó que tiene ‘la conciencia limpia’, luego de enterarse de que el productor de Gisela Valcárcel , Armando Tafur, dijo que, para él, ella ‘murió el día que se fue’ de ‘El artista del año’.



“Cada uno tiene su forma de pensar u opinar. Siempre dije las cosas como son, trato de ser tal cual. Nada mejor que tener la conciencia limpia, no tengo miedo a nada y a seguir con la música. Si una puerta se me cerró, creo que Dios me bendecirá y se abrirán otras”. expresó la ganadora de Viña del Mar.

Te llegó una carta notarial y se dijo que tenías que pagar una penalidad de 36 mil soles...

Ese tema lo ve mi abogado, pero lo pasado, pisado. No sirve llenarnos de amargura.