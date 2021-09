Susy Díaz manifestó que la está pasando muy bien con Walter Obregón en Cancún y no le importan las críticas de Magaly Medina. “Tuve que salir fuera del país para romper la mala vibra y energía. Estoy en un sitio maravilloso, pasándola bonito”, afirmó.

¿Tienes una relación con Walter?

Él puede salir con quien quiera y yo también. No soy dueña de él, somos amigos.

Magaly te criticó por viajar con Walter…

No vivo de lo que habla Magaly. Yo vivo mi vida y no me meto en la vida de nadie.

¿Quién pagó los pasajes?

Yo compré mi paquete y él el suyo.

Por su parte, Walter Obregón aseguró que se encuentra soltero y descartó que esté saliendo con alguna chica en Huarmey, como dijo su expareja Iris Castillo. “No estoy con nadie, estoy soltero. La chica (Iris) quizá habla porque está dolida”, señaló.

¿Retomarás tu relación con Susy?

Hay muchas cosas que tenemos que conversar, nadie sabe lo que pasará. Ahorita la estamos pasando bonito por su cumpleaños y no puedo adelantar nada.

