La excongresista y empresaria, Susy Díaz, se mostró indignada por los escándalos que ha protagonizado su aún yerno Néstor Villanueva tras ser infiel a su hija Flor Polo, quien ya estaría pensado en divorciarse del cantante.

“Néstor ya basta de hacer sufrir a mi hija y a mi nieto. Yo te dije la semana pasada, ‘con qué otro personaje más te va a ampayar’. Yo solo te digo, si quieres hacer tus cochinadas que sean en cuatro paredes. Mi hija sufre mucho y nieto también”, señaló Susy Díaz ante las cámaras de ‘En boca de todos’.

Estas declaraciones fueron grabadas y reveladas a Néstor Villanueva durante una entrevista que dio este lunes el cantante en el programa de entretenimiento. Tras escuchar a Susy, Néstor se preguntó si es un buen consejo.

A lo que el psicólogo Tomás Angulo explicó: “Sus palabras son el sentir de una mamá que está viendo sufrir a su hija. No es un consejo sino una advertencia porque viene del dolor, es: ‘No te metas con mi hija, por ella hago cualquier cosa’”.

El especialista también aconsejó al cantante tratar de tener un divorcio saludable para no seguir dañando a su familia y con el tiempo curarlas heridas.

“Es complicado, nunca me había casado, nunca me he divociado. Este es mi primer matrimonio y mi primer divorcio. Por mi parte, pienso ir con buenas intenciones (a la conciliación). No crear conflictos y ceder a lo que la mamá de mis hijos diga”, manifestó Villanueva, quien agregó estar dispuesto a firmar los papeles de divorcio si eso es lo que quiere su aún esposa, Flor Polo.

