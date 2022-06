La empresaria y excongresista, Susy Díaz, aseguró que su aún yerno Néstor Villanueva no podrá heredar sus bienes porque son un anticipo de legítima herencia de su madre. Así lo dijo en una entrevista que dio desde Europa para ‘América hoy’.

Estas declaraciones se dieron luego que Janet Barboza señalara que escuchó decir a un abogado que Néstor Villanueva podría heredar los bienes de Susy Díaz por estar casado con su hija, Flor Polo.

De inmediato, la excongresista aclaró que eso no será posible: “Perdón, Janet, mis propiedades son anticipo de legítima (herencia) de mi mamá, cuando mis propiedades son anticipo de legítima no lo heredan los maridos. Entendiquichu manachu”, dijo entre risas Susy.

Tiene pruebas

Además, la empresaria, señaló que, desde la separación de Flor y Néstor, le advirtió a su hija que el cantante no le daría el divorcio, pero reveló que tiene pruebas que usará cuando se necesite.

“No necesito ser bruja o psicóloga, yo le dije: ‘Flor no te dará el divorcio’, tantos ampays hay pruebas fehacientes para que le den el divorcio por conducta deshonrosa”, sostuvo.

Janet Barboza le preguntó si es cierto que tiene información en su poder que involucraría a Néstor en situación no decorosa. A lo que ella contestó:

“Hay muchas cosas que no he hablado, te he contado a ti (Janet Barboza) detrás de cámaras, que son fuertes, por mis nietos no quería decirlo porque lamentablemente es su papá, pero si en caso el juzgado pide bueno (las entregaría). Solo le digo a Flor, no te dará el divorcio”, señaló la excongresista.

Susy Díaz dice que Néstor no heredará sus propiedades

VIDEO RECOMENDADO

Fabio Agostini regala atún a Anthony Aranda

Fabio Agostini regala atún a Anthony Aranda.