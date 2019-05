Susy Díaz aparece en tráiler de 'X-Men' con su famosa frase: "Vive la vida y no dejes que la vida te viva"

En redes sociales se difundió a Susy Díaz siendo parte del nuevo tráiler de 'X-Men: Dark Phoenix', que se estrenará el próximo 6 de junio. La ex congresista y artista está causando furor con esta nueva participación.

El viral fue publicado por CinePlanet en su cuenta de Facebook. En las imágenes se aprecia a Susy Díaz en medio de una batalla entre Jean Grey y sus compañeros de 'X-Men'.



Sin embargo, Susy Díaz quiere detener la pelea y se acerca a Jean Grey para calmarla, sujeta su mano y dice su famosa frase en inglés: "Live the life and don't let the life live you" ("Vive la vida, y no dejes que la vida te viva").



Al parecer, esta frase causó la molestia de la mutante, quien libró todo su poder y mandó a volar a Susy Díaz.



Aunque Cineplanet solo liberó esta escena con Susy Díaz, las imágenes serían parte de una campaña publicitaria de la nueva entrega de 'X-Men'.