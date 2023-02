Florcita Polo reconoció ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme” que decidió darse una nueva oportunidad en el amor con un joven identificado como Luigui Yarasca, luego de su polémico divorcio con Néstor Villanueva.

Sin embargo, la noticia no solo sorprendió a sus seguidores, sino también a la propia Susy Díaz, quien a su estilo reconoció que no estaba enterada de que su hija estaba en nueva relación.

“No sabía que ya le estaban haciendo el afinamiento. Ella no me cuenta nada de sus cosas”, declaró Susy Díaz a las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’. “Ay, cómo hablas”, comentó Susy delante de su hija, quien se mostró avergonzada.

Además, la excongresista aprovechó la oportunidad para aconsejar a su hija respecto a su nueva pareja. “Yo le he dicho que tenga una casa con piscina de mil metros para que los bebés jueguen y todo no, para que no me tenga de nana a mí”, agregó.

En esa línea, la hija del desaparecido compositor Polo Campos detalló que Luiggi ha logrado conquistarla con la actitud y la caballerosidad que tiene. “Estoy tranquila y bien. Estoy divorciada y yo tengo derecho a rehacer mi vida, merezco ser feliz y que me amen y me quieran. Es una persona muy buena, detallista, cariñoso y atento”, reconoció la hija de Susy Díaz públicamente.