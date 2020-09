Susy Díaz está contenta porque hoy cumple 57 años y lo recibe ‘soltera, con salud y trabajo’.

“Estoy agradecida porque tengo salud, plata y mucho trabajo. Solo le pido a Dios que me mande un hombre de mi misma edad”, sostuvo la ‘Chuchi’.

¿Ya no quieres saber nada de chibolos?

No, busco un hombre de mi misma edad, que tenga la vida resuelta como yo, que vaya a mí mismo ritmo para envejecer juntos. Ya no estoy para aguantar tonterías, como dice mi nueva canción ‘Ya no tropiezo con mi I-Cax’. ‘Ya me cansé de tantos perros, ya no quiero eso para mí…’ (canta).

¿Entonces no volverás con Walter (Obregón)?

Me estuvo escribiendo, pero ya cumplió su ciclo.

Ya lo ‘enterraste’...

Uno vive una sola vez en la vida y hay que aceptar a gente que te haga feliz.

Por cierto, ¿qué dieta practicarás hoy que estás de cumpleaños?

La dieta de la torta, si no lo haces con tu marido, qué importa, ja, ja, ja.