Susy Díaz defendió a su ex Walter Obregón, el llamado ‘Príncipe de Huarmey’, quien fue intervenido por la policía, tras ser denunciado por su actual pareja Iris Castillo de violencia física y psicológica. “¿Dónde están los golpes? Es una mujer despechada porque él (Obregón) nunca dejó de llamarme.

Según la ex Madre de la Patria, Castillo estaría actuando ‘por despecho’ debido a que ‘El Gringo’ Obregón la sigue llamando. “No le veo ni un golpe, ni la boca rota, ni el ojo morado. Es una mujer despechada”, afirmó sin ninguna empatía por el caso de Castillo.

Susy Díaz afirmó que por el contrario, el que se encuentra ‘arañado y golpeado’ es Obregón, quien fue llevado a la comisaría de la ciudad de Huarmey.

TROME | Susy Díaz defiende al 'Príncipe de Huarmey' (Magaly TV)

Durante la entrevista a Susy Díaz en Magaly TV, se emitieron declaraciones de una entrevista en la que Díaz revelaba que Obregón le había dado una bofetada. Pese a ello la excongresista no mostró mayor empatía por la situación de Iris Castillo.

SUSY DÍAZ AFIRMA ES “EL KARMA”

Susy Díaz terminó su participación en el programa ‘Magaly TV, La Firme’ lo que le sucedió a Iris Castillo es lo que le pasa a las mujeres ‘que le quitaron a sus parejas’

“A mí que me interesa la vida de esa mujer, está pagando lo que me hizo. Te digo una cosa: ¿Las persnas que me quitan a mis parejas cómo están? Mira a Geny Alves, es el Karma”, finalizó Susy Díaz.