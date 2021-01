ENCUARENTENADA. Susy Díaz lanzó la dieta de la ‘cuarentena’ para pedirles a los peruanos que se ‘queden en casa’ y cumplan con el confinamiento y los protocolos de bioseguridad para salir de esta pandemia.

‘Chuchi’ también comentó que se cuida mucho para no contagiarse con el Covid 19 porque es ‘responsabilidad’ de todos no llevar el ‘virus’ a casa.

“Me quedo en casa, uso mi mascarilla, me lavo las manos y desinfecto con alcohol. El compromiso es de cada peruano, el contagio volvió a dispararse, ya no hay camas Uci y falta oxígeno. Por eso deben hacer la dieta de la cuarentena, cumplir con los protocolos para no dar pena”, dijo Susy

CONFINAMIENTO

Como se sabe, el Presidente Sagasti anunció, el último martes, una cuarentena rigurosa desde este 31 de enero al 14 de febrero en las regiones categorizadas como ‘zonas extremas’ donde aumentó el contagio.

Asimismo, los Ministros de Estado, encabezados por la Premier Violeta Bermúdez, dieron detalles de las medidas adoptadas y pidieron a la población que se comprometa y se quede en casa estos quince días que ayudarán a disminuir que se multipliquen los contagios por este terrible virus

LAS MEDIDAS

El mandatario Sagasti señaló que solo una persona podrá salir a realizar las compras de primera necesidad para el hogar. Además, no habrá transporte interprovincial terrestres, ni aéreo, esto con la intención que los contagios y casos graves de COVID-19 disminuyan.

En este nivel de alerta sanitaria extrema también estarán las regiones de Áncash, Pasco, Ica, Huánuco, Junín, Huancavelica, Apurímac, Lima Provincias, Lima Metropolitana y Callao.

Al término de la reunión se informó que en este proceso se está tomando en cuenta las necesidades particulares de cada jurisdicción. Sin embargo, los peruanos mostraron su descontento en las redes sociales, pues el gobierno está demorando en tomar las medidas necesarias ante una segunda ola que ha desbordado todo el sistema de salud de nuestro país y ha originado nuevamente que cientos de personas formen largas colas por adquirir oxígeno. (C. Chévez)

Susy Díaz y sus dietas por la cuarentena-TROME