Susy Díaz llegó este lunes al set de ‘En boca de todos’ acompañada por su retoña, Florcita Polo. Al ser consultada por cómo tomaría que su hija regrese con Néstor Villanueva, de quien se separó hace unos meses en medio del escándalo, la rubia indicó que no interfiere en las decisiones de la empresaria.

“Ella es arquitecta de su propio destino, yo no decido por ella. Siempre le he dicho ‘tú decides’, nunca le he decidido su futuro”, indicó la excongresista al mismo tiempo que reveló que su hija no logró culminar su carrera universitaria.

En ese sentido, aseguró que siempre le aconseja que saque su bachiller. “ Has estudiado cinco años de universidad, saca tu título, pero no el bachiller lo ha sacado. Yo estoy atrás, atrás, para que lo saque. Cinco años de universidad... corrida de caballo y parada de borrico”, comentó Susy Díaz.

Por su parte, Florcita Polo se defendió y dijo que no logró sacar su bachiller para acreditarse como profesional porque salió embarazada. “Los hijos no le hacen caso a la mamá”, le replicó la ‘reinas de las dietas’.

