NO PUDO MÁS. Susy Díaz se quebró en la última edición de América hoy al pedirle a Néstor Villanueva que deje de protagonizar ampays pues todas sus acciones afectan a su hija Florcita Polo, pese a que ya no están juntos.

Susy Díaz le pidió a Néstor Villanueva que ‘haga sus cochinadas en cuatro paredes’ porque su hija está afectada psicológicamente y llora todas las noches.

“Néstor, tu no sabes como veo sufrir a mi nieto mayor. He puesto una niñera en mi hostal para que me cuente todo. Todas las noches llora, quiere ponerse fuerte, pero es horrible. Si quieres hacer tus cosas, en cuatro paredes. Dios perdona el pecado pero no el escándalo. Mi hija al ver eso sufre. Basta de salir con tantas cochinadas. Hazlo en cuatro paredes. A mi hija psicológicamente la veo mal”, dijo Susy Díaz, entre lágrimas.

SUSY DÍAZ ENCARA A TESSY LINDA

Susy Díaz no se quedó callada y señaló que ella alguna vez creyó en la versión de Néstor, pero al escuchar a Tessy Linda, ella pudo comprender muchas cosas.

“Néstor no cumplía con sus obligaciones maritales por meses y llegaba a la casa todo amargado y hasta era celoso. Yo le dije a Flor, el hombre es celoso porque es mañoso y debe tener algo en la calle”, comentó.

Susy Díaz también tuvo palabras para Tessy Linda y dejó entrever que ella está lucrando con la separación de Florcita Polo y Néstor Villanueva: “Te veo paseando por todos los canales... programa farandulero que veo, yo te veo bailando con todo tu grupo”.