Susy Díaz señaló que su hija Florcita Polo no le cuenta todo lo que hace en su vida, pero resaltó que tiene derecho a salir y conocer amigos, tras revelarse que estaría dándose una nueva oportunidad en el amor.

“Mi hija no me cuenta todo lo que hace. Pero creo que ella ya ha guardado su luto, no salía con nadie y ha estado siempre trabajando y cuidando a sus hijos... así que tiene derecho a salir, recibir invitaciones y conocer a amigos”, dijo.

Por otro lado, reveló que en octubre de este año se estrenará la película ‘Susy’, que contará la etapa de su vida que estuvo en el Congreso, luego de ganar una curul en las elecciones de 1995, y realizar una campaña poniéndose el número 13 en sus nalgas.

“Ya se ha presentado el teaser y la película debe salir en octubre. Hemos hecho unas grabaciones y se me rompió un taco, pero solo se contará mi vida cuando estuve en el Congreso”, acotó.

Flor tiene nuevo galán, pero con antecedentes

Ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme”, Florcita Polo confirmó que decidió darse una nueva oportunidad en el amor con un nuevo galán, quien fue identificado como Luiggi Yarasca Martínez. “Estoy tranquila y bien. Estoy divorciada y yo tengo derecho a rehacer mi vida, merezco ser feliz y que me amen y me quieran. Es una persona muy buena, detallista, cariñoso y atento”, reconoció la hija de Susy Díaz públicamente.

Sin embargo, en el informe del programa de Magaly Medina también dieron a conocer que el nuevo saliente de Flor Polo fue intervenido por la Policía por delitos graves, como distribución de pequeñas cantidades de droga y conducir en estado de ebriedad con resistencia a la autoridad. Las denuncias fueron registradas en el 2020 y 2021.

“En 2021, en plena pandemia, la Policía detuvo a su amor y un pata más en aparente estado de ebriedad. Y un año antes, en 2020, fue detenido por ponerse faltoso con la Policía. Y en junio de ese mismo año, también se le encontraron drogas”, resalta el informe.

