El reencuentro entre Susy Díaz y el ‘Mero Loco’, Eddie Hidalgo en la inauguración del spa ‘Siempre Bella’ del Centro Comercial Las Brisas de Ate Vitarte, quedó frustrado ante la ausencia del cebichero. La excongresista llegó puntual a la cita, pues al lado de su ex se iban a convertir en los padrinos del local, pero él no se presentó y tendrá que responder a la denuncia que la dueña del local le hará.

“Vine a la inauguración porque soy una profesional. Cuando mi amiga Elsa me dijo que él sería el padrino y que le pagó por eso, no me hice problemas porque así me pongan al gato, perro o pericote, cumplo”, sostuvo.

Se te corrió, seguro te teme...

No lo sé, pero ahora tendrá que afrontar la denuncia de mi amiga por incumplimiento de contrato. Me han dicho que le pagaron cerca de cinco mil soles.

¿Y el Mero confirmó su presencia?

Claro, le mandó un video a mi amiga confirmando que estaría aquí, ahora tendrá que responder a las acciones que va a tomar, pues lo va a denunciar por incumplimiento de contrato. La verdad, que la vida de ese señor no me interesa, ya verá cómo resuelve.

Susy, pero el Mero siempre dice que desea volver contigo y recuperar el tiempo perdido, que ha sido el hombre con el que más tiempo tuviste una relación.

Porque tenía una venda en los ojos, pero yo no lleno álbum con figurita repetida. Lo que no suma en mi vida, lo descarto.

Susy, cambiando de tema. ¿con quién vas a pasar el 14 de febrero?

Con mi perrito ‘Chiki’, el único perro que me cuida y me ha sido fiel durante 18 años.

No hay nadie por ahí que te esté ‘calentando la oreja’

No, estoy tranquila disfrutando de mis nietos, mi hija y trabajando, pues tengo presentaciones en el interior del país.

¿Y tienes una dieta por el día de los enamorados?

Claro, la dieta del día de los enamorados hacerlo hasta quedar cansados.

