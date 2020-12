A pocas horas de despedir el 2020, Susy Díaz no tuvo mejor idea que quemar un muñeco con la cara de su expareja Walter Obregón, pues según la rubia, desea enterrar su pasado para que a su vida llegue un verdadero hombre que la valore y respete.

Susy, ¿por qué vas a quemar el muñeco con la cara de Walter?

Hay que botar todo lo malo para que llegue a mi vida un hombre bueno. Año nuevo, hombre nuevo.

¿Walter ha sido lo peor que te pasó este año?

Estuvimos bien hasta el 2 de diciembre que sacaron el ampay. No estoy decepcionada del amor, fue una experiencia más para ahora pensar diferente y elegir bien. No le he cerrado las puertas al amor, pero seré más selectiva. Ahora quiero un hombre de 45 para arriba, que vaya a mi ritmo, que no tome, no tenga denuncias ni juicios. Lo voy a investigar misma FBI antes de darle el sí al próximo hombre que llegue a mi vida.

Tú ahora buscas maduritos, pero los chibolos te persiguen…

Sí. Bastantes chibolos me escriben y me llaman, pero no les hago caso. Ni los miro.

¿Deseas ‘plantarte’ con un madurito?

Sí. Ya quiero ‘plantarme’ porque ya es hora que Dios me mande un hombre bueno, ya es hora de elegir bien y llegue una persona buena a mi vida para envejecer juntos.

¿Recibirás sola el Año Nuevo o estarás acompañada?

Nunca lo recibo sola, estaré con compañía y haré la dieta del huevo, hacerlo con uno nuevo. Esa será mi cábala.

¿Hay un galán en especial rondando tu corazón?

Estoy saliendo y conociendo. Mis amistades me están presentando bastante galanes, pero recién estoy haciendo el casting y viendo la mercadería.

¿Cómo despides el 2020?

A pesar de la pandemia, Dios me ha bendecido con bastante trabajo, este año he tenido más trabajo que años anteriores. Con la salud y dinero, todo excelente, pero en el amor… tuve amor todo el año hasta el 2 de diciembre que salió el ampay (de Walter con otra chica) y ahí terminó mi relación definitivamente.





FOTOS: ALLENGINO QUINTANAh