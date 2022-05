Susy Díaz se presentó en el programa ‘América Hoy’ para hablar sobre la polémica historia de amor de Paula Arias y Eduardo Rabanal, sin embargo, no imaginó que Janet Barboza le recordaría su caso con Walter Obregón, con quien volvió en innumerables oportunidades.

“ Hace tres años yo vi a Susy en otro programa denunciar a Walter Obregón por diferentes motivos , sin embargo, ella ahí públicamente dijo que era la última porque no lo aguantaba más. Luego nos venimos a enterar que Walter te hizo varias ”, dijo la conductora.

Al respecto, Susy Díaz tomó el uso de la palabra y reveló el curioso motivo por el que ha perdonado a sus exparejas. Según dijo, todo sería porque es signo libra.

“ Mira, yo no sé si será que por mi signo Libra que perdonamos una o dos, pero yo soy una persona, mi signo es la paz, balanza, perdono una o dos, pero luego digo no . Le dije a Walter que ya no. Nunca más me verán con Walter Obregón, hay que enterrar bien el pasado para tener un buen presente y futuro”, puntualizó.

Susy dice que por su signo perdona

SUSY HABRÍA SIDO GOLPEADA POR WALTER OBREGÓN

Yali, la mejor amiga de Flocita Polo, se enlazó con Amor y Fuego y reveló detalles de la tormentosa relación de la empresaria con su aún esposo Néstor Villanueva. Además, Susy Díaz no se libró de las declaraciones de la estilista.

Fuera de cámaras, Yali contó que Susy fue víctima de violencia por parte de su expareja Walter Obregón. “Ha habido un episodio donde Susy toma la decisión de dejar a Walter porque él la cogió muy fuerte y la agredió. Por eso es que ella ya no quiere saber absolutamente nada de él”, reveló.

Asimismo, aclaró que eso fue hacia el final de su relación, después de llevarlo a París, y que la rubia nunca aguantó golpes. “O sea, además de hacerla cachu..., le pegaba y Susy que sale tan empoderada, me llama la atención que permita algo así”, dijo Rodrigo González.