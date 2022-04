Susy Díaz reapareció en el programa “Magaly TV: La Firme” para contar detalles de la complicada situación que atraviesa Florcita Polo tras iniciar un proceso de separación con Néstor Villanueva.

Tras mostrarse arrepentida de haber aconsejado a su hija a salvar su matrimonio, la exvedette cometió una infidencia en su entrevista al revelar que su aún yerno ya estaría poniendo condiciones para firmar la conciliación.

Según precisó, al cantante de cumbia no le habría caído nada bien que la joven influencer y sus hijos se queden a vivir en el departamento que su amiga le alquiló, por lo que habría instado a la excongresista a darles alojamiento.

“(Néstor Villanueva) me dijo: ‘yo en la conciliación quiero decirle (a Florcita) que ya no viva ahí donde su amiga, debes traerla a vivir acá'. Yo le dije: ‘acá es un hostal y vive mucha gente, un poco más y vas a poner en la conciliación que no use short’”, cuestionó la artista.

‘Cuadra’ a Néstor por ampays

Susy Díaz también mostró su rechazo a los nuevos escándalos que ha protagonizado Néstor Villanueva, quien recientemente fue acusado de acosar a la bailarina de nombre Tessy Linda.

“¿Tú crees que mi hija es de fierro? (le pregunté a Néstor), mi hija sufre al ver todo eso, mi nieto mayor sufre y llora. (…) La veo psicológicamente mal a mi hija”, lamentó Susy Díaz, para luego añadir que no es la primera vez que el cumbiambero es acusado de ser infiel.

“Desde diciembre del año pasado sale viviendo la vida loca, en ‘ampay’ tras ‘ampay’. (…) Hay chicas que dicen que estando (Néstor Villanueva) con mi hija Flor han tenido una relación paralela, ha estado ‘dobleteando’”, cuestionó.

