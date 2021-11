Susy Díaz contó que viajó a Francia junto al ‘Gringo’ Walter Obregón, con quien viene disfrutando de unas pequeñas vacaciones, pues hoy está de cumpleaños. Además, mencionó que paseando por la torre Eiffel se le ocurrió una nueva dieta y aprovechó para compartirla con nuestros lectores.

Susy, Walter Obregón publicó unas fotos en París. ¿Tú también estás por allá?

Sí, estoy en Francia. Mi amiga nos invitó y luego iré a Suiza, por invitación de otra amistad. Walter está acá, viajamos por su cumpleaños que es este lunes (hoy).

¿Cómo les está yendo?

Bien, todo es muy bonito. Es la tercera vez que vengo a Francia y te cuento que paseando por la torre Eiffel se me ocurrió una nueva dieta.

¿Cuál es?

La dieta de Francia, hacerlo con abundancia y elegancia.

¿Y la estás practicando?

Ja, ja, ja. La gente me dice ‘¿tan rápido te has ido?’, me he grabado en la torre y tomado fotos.

Muchos piensan que retomaste tu relación con Walter, ¿es cierto?

Creo que hay que viajar porque el dinero se recupera, pero el tiempo no. Ahora quiero conocer, pasear, vamos a ver a dónde Dios nos manda.

¿Regresaste con Walter?

Hay mucha envidia, gente mala y no me gusta hablar mis cosas, desde hace mucho decidí no comentar de mi vida privada. Solo te puedo decir que estoy bien y tranquila.

