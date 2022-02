La rubia Susy Díaz afirmó que ella hubiera choteado a ‘Sir Winston’, el empresario mexicano Luis Miguel Galarza, si hubiera descubierto que le decía ‘Reina’ a otras mujeres por WhatsApp, tal como lo contó Sheyla Rojas. Sin embargo, cree que la modelo peruana volvió con su pareja porque se encuentra muy enamorada y no por interés, como muchos están afirmando.

“Si me pasa lo que Sheyla Rojas contó de que mi pareja le dice ‘Reina’ a otras mujeres, pues yo le doy de baja por medida disciplinaria, me parece que es una falta de respeto. Además, no creo que a un hombre le guste que su pareja llame ‘rey’ a otros, eso me parece un exceso”, comentó Susy Díaz.

¿Alguna vez has encontrado mensajes comprometedores en el celular de tus exparejas?

No me ha pasado eso, todas mis exparejas siempre me daban el celular, lo revisaba, pero creo que eras ‘moscas’ porque seguro que borraban todos los mensajes comprometedores.

Muchos han criticado a Sheyla Rojas porque perdonó a su novio mexicano, y señalan que lo hizo por las comodidades que le da...

Sheyla es una mujer muy trabajadora, aquí todos conocemos que ha hecho muchas cosas en la televisión, ganaba su platita y sacaba adelante a su familia. Además, es imagen de varias marcas, así que no creo que lo haya perdonado por tener comodidades, sino que existe amor y cuando es verdadero, se pueden perdonar algunas cosas.

Ahora ha comentado que tienes ganas de casarse y ser madre...

A mí me cae bien, espero que se cumplan sus anhelos, sus metas y que tenga la familia que quiere formar con su pareja.

SACA CARA POR FLORCITA

Hace unos días, la excongresista Susy Díaz contó que le ha cuestionado a su hija Florcita Polo por qué aguantó tantos años de maltrato por parte de su esposo Néstor Villanueva.

Susy, Florcita está trabajando a full y ya no quiere hablar de su vida privada. ¿La ves tranquila?

La veo trabajando bastante.

¿Te gustaría que pueda salvar la relación con su esposo?

Varias veces le aconsejé y no me ha hecho caso, por eso le ha ido mal. Ella tiene que aprender a caerse y levantarse sola.

¿Piensas que debería rehacer su vida con otra persona o estar soltera?

Cada uno decide, yo veo muchas cosas, pero solo le digo: ‘¿Tantos años has soportado? 14 años’. Si un hombre me trata mal, le doy ‘forata’, no aguantaría tanto. La vida es una sola y es para ser feliz. No está para soportar maltratos o humillaciones.