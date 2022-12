La periodista Talía Azcárate afirmó que cumplió su sueño de niña al cubrir un Mundial de fútbol y nadie le regaló nada. Además, asegura que se preparó para asumir este nuevo reto.

“Este ha sido un gran año. Para mí era un sueño de niña cubrir un Mundial y terminé comentando 24 partidos. Creo que hemos hecho un gran trabajo, con mucha preparación, pero también con mucha pasión, para mí era clave no perder la premisa de disfrutar de lo que estaba haciendo”, dijo la periodista deportiva.

Habrá gente que te ha apoyado, pero también habrás tenido tus detractores...

He tenido pocos haters. La crítica en buena onda a modo constructivo es bienvenida, pero cuando te dicen ‘anda a la cocina’ o ese tipo de cosas, no tiene sentido. Pero en general, la gente me ha escrito cosas bonitas. Yo, la verdad, me he preparado mucho para esto, soy una futbolista, el fútbol es algo muy natural en mi vida y estaba lista para asumir el reto de comentar un Mundial.

A ti nadie te regaló nada...

No, yo he ido consiguiendo las cosas de a pocos. Soy la primera mujer en comentar un Sudamericano, la primera mujer en comentar Copa América, he comentado el torneo local, las Eliminatorias y ahora el Mundial. La verdad es que estoy muy agradecida, pero nadie me ha regalado nada, todo lo he logrado en base a esfuerzo y trabajo.

¿Cuál es tu próximo reto?

Lo que me faltaría es comentar un Mundial con la presencia de Perú, eso sí sería una locura. La Copa América del 2019, que fue la primera que comenté, cuando Perú llegó a la final y jugó en el Estadio Maracaná con 70 mil personas, esa sensación es algo que siempre me la llevaré en la retina y en el corazón. Sí tengo la posibilidad de comentar el Mundial que se viene, en el 2026, con presencia peruano con presencia peruana eso sí sería ya ponerle doble check al sueño.

Para terminar, Argentina fue el justo campeón del Mundial de Qatar...

La verdad es que ganó el fútbol. Yo creo que está escrito que Messi tenía que ganar una copa del mundo, hicieron un gran torneo y sobre todo era un equipo que tenía un diferencial, que era el tema del engranaje, era casi una familia lo que veíamos. A Messi no le falta nada, ganó absolutamente todo y creo que los que hemos podido disfrutar la carrera de Messi en su totalidad somos unos afortunados, creo que es el mejor jugador que he visto en mi vida, sin duda.

TE PUEDE INTERESAR: