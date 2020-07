Juliana Oxenford fue criticada duramente en Twitter por entrevistar al representante del grupo ‘Con mis hijos no te metas', Christian Rosas, y entre los usuarios que rechazaron esta entrevista, destacó nítidamente la conocida actriz Tatiana Astengo.

La recordada ‘Reina Pachas’ consideró que no se le puede brindar espacio a ‘sectas', menos en un país como este en el que es ‘fácil lavar cerebros'.

“Juliana perdóname pero hay sectas a las que no se les puede dar ni una milésima de centímetro, menos en un país como este, donde demostrado está que es fácil lavar cerebros, es prácticamente hacerles campaña”, escribió Tatiana Astengo.

Así como Tatiana Astengo fueron varias las personas que se mostraron en contra a la entrevista que Juliana Oxenford le hizo al vocero de ‘Con mis hijos no te metas', Christian Rosas.

DECLARACIÓN DE JULIANA OXENFORD

Al respecto, Juliana Oxenford también se pronunció en Twitter : “Guste o no representa a mucha gente que lo sigue. Los periodistas no podemos entrevistar solo a quienes nos gustan o coinciden con nuestras ideas. Sería genial para mi, pero no es lo correcto”, twitteó la conductora de ‘Al estilo Juliana'.

Recodemos que Juliana Oxenford entrevistó a Rosas a raíz de la intervención a un grupo de personas evangélicas en Chosica, que se habían reunido sin respetar las normas para evitar la propagación del coronavirus.

