Teletón: Aldo Miyashiro que se pongan una mano en el pecho para ayudar 

El conductor de ‘La banda del Chino’, Aldo Miyashiro, espera que la gente se ponga una mano en el corazón y colabore con la ‘Teletón’, para superar la meta de 11.7 millones de soles.



“Hay mucha gente que es incrédula por todas las situaciones que estamos viviendo, pero les pido que se pongan una mano en el corazón para apoyar al Hogar Clínica San Juan de Dios”, precisó Aldo Miyashiro.



Por otro lado, comentó que este año cumple 11 años en el difícil horario de las once de la noche.



“Estamos de aniversario en el horario que antes no existía y seguimos trabajando para entregar entretenimiento y actualidad al público”, agregó Miyashiro, quien alista el estreno de ‘Once machos 2’, para el 2019.



CAMPANAZO

​

En tanto, ayer al mediodía se dio inició a la maratónica jornada de la Teletón, con el tradicional ‘Campanazo’ en la Bolsa de Valores de Lima.



En dicho acto participaron el hermano Isidro Vásquez, Yunder Escobar (el niño embajador), la conductora Sheyla Rojas y el periodista Pedro Tenorio.



La ‘Teletón 2018’ busca superar los 11.7 millones de soles que recaudó en el 2017, y desde anoche se transmite en una sola señal en la televisión abierta con la participación de diversas figuras que esperan pasar la cifra tope.



“Este año estaré recibiendo las llamadas del público y espero que apoyen la jornada con sus donaciones”, comentó Sheyla Rojas.

Además, dijo que tras atender a su hijo Antonio por varios años, se siente comprometida con el Hogar Clínica San Juan de Dios.



“Soy una mamá que se sintió angustiada y desesperada, sin saber qué hacer y en San Juan de Dios me apoyaron y encontré una luz en mi camino”, finalizó.