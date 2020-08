Tenchy Ugaz encara a Sara Manrique: “No puedo pasar Navidad, Año Nuevo ni día del padre con mi hija”

Tenchy Ugaz reapareció para exigirle a su expareja Sara Manrique que le permita ver a su hija, luego de una infinita batalla legal en la que vienen enfrascados desde hace varios años

“Yo no puedo pasar navidad, año nuevo ni día del padre con mi hija. Este caso no viene de ahora, ya he tenido mucha paciencia”, dijo Tenchy Ugaz en el programa ’Tengo algo que decirle'.

Como se recuerda, Sara Manrique ya había indicado que Tenchy Ugaz no cumple ‘en su totalidad’ con la pensión de su hija y que actualmente está victimizandose para promocionar su negocio.

“Evadir su responsabilidad ha originado que un juez le ordene el pago de la pensión en las fechas que él mismo indicó y regularizar la deuda por alimentos que hasta ahora no cumple. Por eso se dictaminó por oficio una serie de restricciones en defensa del menor que solo se aplican a los padres deudores como él”, indicó Sara Manrique en entrevista con Trome.

Tenchy Ugaz le pide a Sara Manrique que lo deje ver a su hija