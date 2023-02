Tepha Loza fue consultada sobre el nuevo romance que inició Pancho Rodríguez con la modelo Nathaly Terrones. La exchica reality no dudó en desearle lo mejor a su expareja en su nueva etapa.

“Sí, lo mejor, que sea feliz con la persona que esté. Siempre deseándole lo mejor a otras personas”, indicó. En otro momento, no descartó volver a participar en el reality de competencia “Esto es Guerra”.

“Como se den las cosas… Me gustaría, pero ahora estoy lesionada todavía, sé que la competencia está fuerte ahora, no puedo decir nunca más porque no sé cómo se darán las cosas, tú sabes que todo puede pasar en televisión, así que nada a seguir entrenando. Y bueno, tengo también otros proyectos de vida” , puntualizó.

“Bueno, si es que estoy tratando de tener mi familia y todo, obviamente va a ser un poco imposible que eso pase, eso de regresar, pero si es que se llega a dar la oportunidad, yo encantada”, añadió.

Tepha se prepara para ser mamá este 2023

La hermana de Melissa Loza reconoció que ahora que convive con su pareja sus deseos de convertirse en madre se han incrementado. “Es algo que anhelo hace muchos años, soy una persona súper tranquila, hogareña y familiar. Ahora que estamos conviviendo la mayoría de nuestro tiempo con los bebes, es algo que me nace. El ser mamá es algo que espero mucho con muchas fuerzas. Si se da este año, yo sería la mujer más feliz”, aseguró Tepha Loza.

Tepha se mostró confiada en que su relación prosperará, pero asegura que quiere ir “paso a paso” con Mario. “Estamos viviendo una etapa, yo sé que es paso a paso, poco a poco, ahorita queremos fluir, estamos avanzando súper bien, estamos creando nuestro hogar. No es alguien que conozco de la noche a la mañana, y ya quiero soñar con él. Ya lo conozco hace años, y si no nos dimos cuenta antes es porque no era el momento”, acotó.