Tepha Loza reconoció vivir una buena etapa al lado de su pareja, el empresario Mario Neumann, quien se convirtió en su pareja a finales del 2022. Incluso, la exchica reality confesó que “anhela” convertirse en madre este 2023.

La hermana de Melissa Loza reconoció que ahora que convive con su pareja sus deseos de convertirse en madre se han incrementado. “Es algo que anhelo hace muchos años, soy una persona súper tranquila, hogareña y familiar. Ahora que estamos conviviendo la mayoría de nuestro tiempo con los bebes, es algo que me nace. El ser mamá es algo que espero mucho con muchas fuerzas. Si se da este año, yo sería la mujer más feliz”, aseguró Tepha Loza.

Tepha se mostró confiada en que su relación prosperará, pero asegura que quiere ir “paso a paso” con Mario . “Estamos viviendo una etapa, yo sé que es paso a paso, poco a poco, ahorita queremos fluir, estamos avanzando súper bien, estamos creando nuestro hogar. No es alguien que conozco de la noche a la mañana, y ya quiero soñar con él. Ya lo conozco hace años, y si no nos dimos cuenta antes es porque no era el momento”, acotó.

“Era mi confidente, hay muchos momentos en los que recordamos en los que éramos solo amigos y nos miramos y decimos ahora estamos acá, soñando y decimos: ‘Qué loco’”, terminó.

