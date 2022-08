Tepha Loza sorprendió a propios y extraños al compartir una fotografías de alto voltaje en las que aparece en la ducha tan solo utilizando una toalla blanca para sostenerse el cabello. La modelo reaparece así tras el fin de su romance con Sergio Peña.

Luego de la polémica que se generó por el fin de su romance fugaz con Sergio Peña, Tepha Loza parece comenzar de cero y se destapa en sus redes sociales.

En la foto, Tepha Loza aparece sin una prenda y luciendo sus curvas en el reflejo de su baño, subiendo así la temperatura de sus redes sociales y de sus seguidores.

Tepha Loza encendió las redes sociales con fotografía en la ducha. (Foto: Instagram)

SERGIO PEÑA Y SU POLÉMICO MENSAJE

A través de su cuenta de Instagram, Sergio Peña señaló que él será el primero en revelar si tiene una relación sentimental, pues no se oculta de la prensa. Por lo que muchos indican habría enviado una indirecta a Tepha Loza quien fue la que reveló que estaba en saliditas con el jugador.

“Creo que están generando una imagen equivocada sobre mí, creo que es momento de parar de inventar tantas cosas y vincularme con tantas personas, cuando tuve una relación siempre lo demostré ante la gente, no tendría por qué ocultar una relación, créanme que el día que tenga una relación lo sabrán por mí y no por noticias que no saben absolutamente nada de mí, nuevamente el mismo programa sacando noticias falsas, les deseo lo mejor y sean muy felices”, puntualizó.

