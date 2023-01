A través de sus stories de Instagram, la cantante Thamara Gómez compartió algunas fotografías y videos de lo que fue la celebración del cumpleaños número 15 de su hermana menor.

En uno de los videos, la exintegrante de “Puro Sentimiento” aparece bailando junto a su hermanita el popular “Danubio Azul”, y de un momento a otro se emociona hasta las lagrimas y se lleva las manos al rostro, su hermana solo atinó a abrazarla.

Thamara Gómez: Celebración de los 15 años de la hermana

Asimismo, se observa que Luigui Carbajal fue el chambelán de Marycer. La cantante le agradeció por estar presente en la fiesta.

Finalmente, Thamara decidió dedicarle a su hermana un emotivo mensaje en su perfil de Instagram, donde también compartió un video de la celebración. “ Felices 15 años mi amor, aún no puedo creer que ya tienes esa edad, gracias por permitirme ser tu madrina. Te cuidaré siempre mi @marycer2021″ , escribió en la publicación que hasta el momento suma más de 18 mil “Me gusta”.





Thamara Gómez indignada por programa de Gisela: “No parece un concurso, sino un circo”

Thamara Gómez, excantante de Corazón Serrano, usó sus redes sociales para arremeter contra el estreno de la nueva temporada de El Gran Show. La artista descargó toda su artillería contra el programa de Gisela Valcárcel y lamentó que ahora los participantes tengan que estar envueltos en polémicas para ser considerados para el reality.

“Hoy en día hay que hacer un súper escándalo en el Perú para estar en un reality de show, que viva el Perú caraj...”, escribió en sus historias de Instagram.

Además, Thamara Gómez aclaró que no siente envidia por no haber sido convocada y aclaró que la llamaron dos veces pero por motivos personales no quiso participar. “La otra vez que me llamaron, no me confirmaron al 100% porque quisieron meter a otra persona que en su momento tuvo un escándalo muy grande”, reveló la cantante.

