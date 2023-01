La cantante Thamara Gómez manifestó que su corazón ya tiene dueño y se trataría de un futbolista. “Estoy pasando una linda etapa, todo me está yendo bien, ando tranquila, feliz y agradecida por todas las cosas que me brinda la vida. ¿Si soy celosa? Siempre tiene que existir la confianza, soy una mujer de carácter fuerte, él respeta mi trabajo y no es celoso”, precisó la artista.

¿Han pensado en la posibilidad de convivir?

No, vamos paso a paso. Estoy enfocada en mis cosas y en mi carrera musical, sobre todo ahora que estoy por concretar una gira a Estados Unidos. Gracias a Dios que he iniciado el año con el pie derecho y con bastante trabajo.

TE PUEDE INTERESAR

Bárbara Cayo ‘destruye’ a Magaly Medina: “No es bella ni inteligente, pura basura sale de su boca”

Paolo y Ana Paula esperarían un varoncito: Javier Lobatón da detalles de reunión familiar

Melcochita aparece en el programa de estreno de Andrea: Cómico pide libertad de su nieto preso