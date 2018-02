Thamara Gómez reaparece en Instagram y envía un audio con conmovedor mensaje [FOTOS]

¡Reapareció! La cantante Thamara Gómez publicó un video en su cuenta de Instagram en el que envía su agradecimiento a todos los fans que le enviaron su aliento tras el accidente que sufrió con un hacha.

En el video, se le escucha hablar a Thamara Gómez por primera vez luego del terrible 'hachazo' que recibió en vivo cuando participaba de una secuencia en el programa 'En boca de todos'

"Los saludaba para decirles que estoy en recuperación y pedirles disculpas a todos por no responder sus mensajes de aliento. Quiero agradecerles por su amor y cariño" , dice Thamara Gómez en un video que publicó en su Instagram.

Thamara Gómez reaparece en Instagram y envía un audio con conmovedor mensaje

Además, Thamara Gómez publicó una fotografía en la que extiende su saludo y promete que se recuperará pronto para regresar a los escenarios.

"Hola sé que en estos días no he estado publicando nada por lo sucedido, quiero agradecerte por tu amor y cariño siempre los tengo presente estoy poniendo de mi parte para recuperarme prontito y seguir cantándoles los quiero mucho dios me los bendiga", se lee en el post de Instagram.

Escucha aquí el mensaje de Thamara Gómez en Instagram.