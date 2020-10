La artista Juana Judith Bustos Ahuite, más conocida como Tigresa del Oriente está evaluando abrir una cuenta en la plataforma Onlyfans debido a la crisis económica que está atravesando.

Así lo declaró en una entrevista para América Espectáculos donde se quejó porque aún padece de secuelas por el COVID-19 que sufrió hace unos meses.

“Me duele la espalda, tengo un poco de cansancio. Antes daba cinco vueltas al parque, esa era mi rutina diaria. Ahora no puedo hacer cinco vueltas solo hago tres o tres y medio pero poco a poco ya me estoy recuperando”, señaló la cantautora de ‘Nuevo amanecer’.

“Ahora me gano la vida haciendo saludos virtuales, videítos personalizados pero a veces hay y a veces no. (¿Abrir cuenta de Onlyfans?) Yo creo que sí pero yo invocaría a todos mis seguidores para que colaboren con su artista la Tigresa del Oriente”, agregó Bustos Ahuite.

En plena pandemia, la artista se recursea vendiendo mascarillas con su rostro. Además está planeando realizar un concierto virtual. Y pidió ayuda a la Municipalidad de La Victoria, quienes le han embargado sus cuentas bancarias por la falta de pago de arbitrios.

“Que me apoyen porque yo ya tengo mis añitos y creo que hay una ley que me ampara. Ojalá que me escuche el alcalde y me dé una mano”, dijo preocupada la Tigresa del Oriente.