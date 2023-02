La Tigresa del Oriente enfatizó que tomará medidas legales contra su exasistente si no le devuelve las claves y contraseñas de todas sus redes sociales, pues está perdiendo ingresos.

“Ya se lo he pedido y me dio unas que no son las originales, y si no lo hace tendré que tomar medidas legales. Además, me trata de ‘viejita’ y gracias a Dios tengo buena salud, estoy por irme a una gira por toda la selva y luego a grabar un disco en Miami”, enfatizó Judith Bustos.

Ha llegado lejos y toma bien las críticas

Judith Bustos, más conocida como La Tigresa del Oriente, afirmó que siempre toma las críticas en buena onda y que no hay edad para cumplir los sueños. Además, comentó que pronto se irá de gira a México.

“No importa la edad cuando uno quiere conseguir su sueño. Si Dios te da salud, puedes hacer lo que quieras a cualquier edad. Para hacer lo que a uno le gusta no necesariamente tienes que ser una persona de 15 a 20 años, lo puedes hacer a cualquier edad si Dios te da salud física y mental”, dijo la Tigresa en el programa ‘Niños extraordinarios’ de Willax.

“Cuando estoy fuera de los escenarios soy normal, como cualquier señora, me gusta cocinar y, bueno, cuando tengo que ser la Tigresa me transformo y tengo que rugir para todo mi público”, añade la cantante de ‘Un nuevo amanecer’. Además, aseguró que toma en buena onda las críticas que ha recibido por su carrera musical.

“Cuando uno es personaje público está expuesto a las críticas, pero también tiene sus seguidores. Entonces, las críticas son para que el artista trate de mejorar cada día más y más”, indicó. “(Las críticas) Yo las recibo en buena onda porque hay críticas constructivas y hay críticas que es mejor no escucharlos”, añadió.