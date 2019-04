La Tigresa del Oriente estaba a un paso de casarse con Elmer Molocho, sin embargo, Magaly Medina informó que el novio de la cantante tiene una familia con tres hijos. Esto habría hecho enfurecer al pretendiente, quien tomó la decisión de abandonar el lugar.

Magaly Medina comentó que cuando se enteró de la situación, envió a una reportera a la casa de la supuesta familia de Elmer Molocho, pero tanto la periodista como su camarógrafo fueron agredidos por dos mujeres.



Según contó la reportera, ellos fueron golpeados por orden de Elmer Molocho, por lo que denunciaron a las mujeres por agresión.



Después de unas horas y ya en el set del programa de Magaly Medina, donde se transmitiría la boda en vivo, el novio de la Tigresa del Oriente pidió que quiten la denuncia de la agresión o no se casaría con la cantante o que, en tal caso, graben un video donde se retracten del reportaje.



Pese a que el Loco Wagner pidió a Elmer Molocho que ingresé para casarse con la Tigresa del Oriente, el pretendiente decidió huir como grabaron la cámaras de 'Magaly Tv. La firme'.

La Tigresa del Oriente se iba a casar, pero su novio abandonó la boda y la dejó plantada en vivo. (Video: Magaly Tv. La firme)

Mientras la Tigresa del Oriente estaba siendo maquillada, Elmer Molocho decidió retirarse del lugar donde se casaría como difundió el programa de Magaly Medina.



"Antes de comprometernos para el matrimonio, muchas veces hemos terminado (...) Ahora también dijo 'no me caso' y yo también casi le respondo 'no me caso', todo el año hemos estado en ese plan", contó la Tigresa del Oriente.



La Tigresa del Oriente indicó que conocía sobre la familia que tenía Elmer Molocho, aunque no se explicaba por qué seguía viviendo en la casa de su ex pareja.

Por su parte, Magaly Medina tras salir de la habitación donde se encontraba la Tigresa del Oriente, comentó que la cantante estaba "muy dolida", pero que sus reporteros no se retractarían como pidió Elmer Molocho.



Finalmente, la Tigresa del Oriente y Magaly Medina acordaron que la fiesta se celebraría de todas maneras, así no hubiera matrimonio, aunque la 'Urraca' espera no ver a la cantante con Elmer Molocho otra vez.