CORRE, CORRE. Mario Irivarren viene siendo noticia luego de ser captado besándose con una joven, incluso, lo han apodado ‘El depredador’; sin embargo, el chico reality también dio que hablar luego que se viralizó un video en TikTok.

El ‘guerrero’ fue captado corriendo detrás de su camioneta para evitar que la grúa se la lleve, ya que al parecer habría estado estacionado en una zona prohibida, esto en la zona de Gamarra.

Se desconoce si finalmente el chico reality pudo evitar que se lleven su camioneta, ya que solo se le ve corriendo mientras la grúa ya tiene su auto.

Mario Irivarren es captado corriendo detrás de su camioneta para que la grúa no se la lleve

¿POR QUÉ MARIO IRIVARREN ES APODADO EL DEPREDADOR?

Luego de atravesar una mediática separación de Vania Bludau, Mario Irivarren fue captado besándose con más de una chica; no obstante, el mismo aclaró que no está en una relación.

“Estoy soltero, pero no solo. Lo que yo hago o deje de hacer en mi vida no es relevante. Mis amigos me dicen ‘oye, no te importa que te graben’ y yo les digo que no porque estoy soltero. Cuando yo tenga una relación formal, es inevitable hacerla pública”, respondió Irivarren.

