En el Tiktok, Lorelorelu y su esposo Miguel eran una de las parejas ‘perfectas y románticas’, sin embargo, ambos se han visto envueltos en un escándalo a tal punto que se han convertido en tendencia en las redes sociales. A raíz de un video grabado por los mismos usuarios, el esposo de Lorelorelu fue ampayado besando apasionadamente a otra mujer en una discoteca y la influencer ha reaccionado.

El influencer Ric la Torre compartió un video resumiendo y explicando lo que había pasado con Lorelorelu y ha generado gran interacción en redes en las últimas horas.

“Chisme de TikTok: ampayaron al esposo de Lorelorelu chapándose a otra en el Downtown. Ella salió a decir que intentaban salvar la relación pero el video la ha shockeado . Él comentó en mi video resumen diciendo que estaban separados, pero usuaria comenta que los vieron juntos ayer”, escribió el también tiktoker.

Lorelau se hizo conocida durante pandemia por TikTok al ser una creadora de contenido junto a su esposo Miguel , con quien compartía distintos videos relacionados a su convivencia y a su ejemplo de romance. Sin embargo, esto ha dado un completo giro y los usuarios han decidido tomar postura y criticar a su esposo por ampay.

TROME |Tiktoker Lorelorelu es tendencia

LORELORELU SE PRONUNCIÓ POR AMPAY DE SU ESPOSO

La famosa tiktoker Lorelorelu decidió emitir un pronunciamiento para anunciar que oficialmente se encuentra separada de Miguel ante un reciente ampay. Además, aseguró sentirse devastada por la situación.

“ Lo vi y me dejó totalmente sorprendida, decepcionada, confundida, triste y avergonzada . Nunca he sido las personas que necesite aclarar algo, pero lo hago por mi familia y por mí porque no merezco estar en esta situación y exposición. Si bien, Miguel y yo hace 3 semanas decidimos tomar cierto espacio, no era apuntando a una separación definitiva. Les dije que estábamos pasando por una crisis, pero apuntando por una reconciliación”, dijo.

“ No soy responsable de nada de lo que haya decidido hacer, no me critiquen a mí . No me busquen responsabilizar a mí, durante mi matrimonio lo he respetado y cuidado... Actualmente, sí estamos oficialmente separados, nadie se ha muerto y hay que seguir para adelante”, finalizó.