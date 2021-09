Tilsa Lozano dijo que le fastidia que le estén preguntando una y otra vez sobre el tema del anillo de compromiso y cuándo se lo dará Jackson Mora, pues cada pareja tiene su tiempo y a ella le gusta ‘quemar etapas’.

“Me llega al mazo que me fastidien con eso, están todos obsesionados con que me case, no entiendo. Las relaciones duran tiempo, primero es ser enamorados y luego novios, ¿o sea tenemos que casarnos a los dos meses? Cada pareja tiene su tiempo, a mí me gusta ‘quemar etapas’”, expresó Tilsa.

De otro lado, reveló que sí le gustaría casarse, pero no presionará a su pareja.

“Sí me gustaría casarme, pero de forma natural, no presionando a nadie. Yo hago bromas porque es parte del show, pero (la pedida de mano) es algo íntimo”, afirmó en su Instagram.

De otro lado, comentó que lleva una buena relación con el papá de sus hijos, Miguel Hidalgo, porque está ‘presente’ tanto emocional y económicamente con sus pequeños.

“No tengo ningún problema, nos dividimos las cosas, los hijos son de los dos. Mis hijos tienen una relación maravillosa con su papá”, sostuvo.

