Tilsa Lozano sobre Blanca Rodríguez: "No hablo de ella, el personaje es Juan Manuel Vargas y no ella"

Tilsa Lozano restó importancia a las indirectas que le envió Blanca Rodríguez en redes sociales, luego de comentar en su programa sobre los ‘likes’ que le dio Juan Manuel ‘Loco’ Vargas a las fotografías de Yahaira Plasencia en Instagram.



“Como lo dije, una cosa es Tilsa la conductora y otra yo. A mí me resbala todo, cuando soy conductora tengo que hablar de los temas que me pongan”, afirmó Lozano.



¿No tienes nada personal con ella?

No hablo de ella, el personaje es él y no ella. Aquí no hay nada personal, yo no hago la noticia, yo la comento. Por último, que vayan a reclamarle a quien la genera.



Angie Jibaja comentó que no puede salir del país.

Es parte de las consecuencias. Yo no le puse impedimento de salida, solo pedí garantías para mi vida.



¿Ya han sido citadas?

A ella se le ha citado un par de veces y no ha ido.