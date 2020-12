FUEGOOO. La mañana de este viernes Tilsa Lozano visitó el set de América Hoy, donde sus conductoras criticaron duramente a Jackson Mora por un ampay emitido por el programa de Magaly Medina, donde se le ve cenando con otra mujer hace unas semanas.

Janet Barboza quiso justificar sus críticas antes de darle la palabra a la Vengadora. “Cada vez que le pasa algo a alguien de la farándula que es querida, Ethel y yo por supuesto reaccionamos porque consideramos que algo no está bien o no nos gusta”, dijo la ‘rulitos’. “Pero eso es también en base a lo que ustedes escuchan... Tú no estás abajo de mi cama y yo no estoy debajo de la tuya”, arremetió la ‘colita’.

Asimismo, hizo referencia a los ataques contra la pareja de Janet, a quien calificaron de ‘cargacarteras’. “En su momento también de tu marido han dicho un millon de cosas, que te carga la cartera... y yo sé por el otro lado, porque te conozco y he conocido a tu marido, que es un chico trabajador. Si nos vamos a basar en chismes....”, dijo Tilsa Lozano.

Por otro lado, también se refirió indirectamente a Magaly Medina, quien fue quien sacó el ampay de Jackson Mora. “Me parece extraño que tú (Janet) conociendo tanto este medio te dejes engatuzar por una persona que sabes que vende mugre”, indicó.