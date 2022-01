Tilsa Lozano le reclamó a una chica en la playa porque le tomó fotos, en una situación a la que consideró ‘bastante molesta’ porque invadieron su privacidad . ”Cuando uno se agacha en la playa, te sale la panza, el rollo, la celulitis, todo. Entonces, me volteé y le dije: ¿Me estás tomando una foto?”, manifestó en sus historias de Instagram.

La ex Vengadora reveló que en un momento se agachó para retirar unas cosas de su cuatrimoto, cuando se dio cuenta que una chica le estaba tomando fotos por detrás y de costado. De inmediato se acercó a hablar con ella y le reclamó por lo sucedido.

“Yo le dije ‘si tu quieres tomarte una foto conmigo, obviamente yo me la voy a tomar encantada’; pero que me estés tomando fotos escondiéndote, invadiendo mi espacio y mi privacidad, de una forma superincomoda, me fue bastante molesto”, manifestó ‘Tili’.

Agregó que si una persona le pide tomarse una foto con ella no tendría problemas en hacerlo, pero se mostró contraria a que invadan su privacidad.

También recordó que ese día, otra joven también empezó a filmarla. “No sé si ese video lo va a vender, lo va a publicar o lo va a pasar a una pagina de Instagram donde fomentan la invasión a la privacidad de las personas”, afirmó.

TILSA LOZANO SE CASA EN PRIMAVERA.

En tanto, en declaraciones para Mujeres al mando, Tilsa Lozano reveló que tiene planeada su boda con el peleador Jackson Mora para primavera de este año, además, precisó que la Luna de Miel sería en Hawái.

