"Tilsa no dejaba tranquilo al 'Loco' ni a su mujer y ahora quiere dárselas de señora", dice la mamá de Angie Jibaja

La madre de Angie Jibaja, Maggie Liza, indicó que Tilsa Lozano pretende dárselas de ‘señora’ y por eso demandó a su hija por difamación, luego que la ‘Chinita’ ‘jugó’, como lo hizo la Vengadora’ en su momento, con el tema de Juan Manuel Vargas.

Tilsa entabló dos demandas más a Angie...

​¡Qué vamos a hacer! Sinvergüenza la mujer después de que no dejaba tranquilos a Vargas ni a su mujer, y ahora quiere dárselas de señora. Yo hablé con ella para que, como madre, me entienda y entienda a Angie, y respondió que no era ella, sino los productores. Entonces me di cuenta de que no sabe lo que hace, pero todo lo dejaré en manos de Dios.

¿Los productores del programa la están obligando a que la demande?

​Siento mucho que gente del canal o productores se presten para esto, ya que ellos, en más de una oportunidad, le mostraron amistad a mi hija y que ahora, por la ambición del rating, caigan tan bajo para dañar a una persona que, como todos saben, no está bien de sus facultades mentales por la medicación que recibe... Pero que aproveche sus cinco minutos de fama y se cuide del karma.

Las demandas contra Angie serán por acoso y desacato, porque se refirió a Tilsa diciendo que debía dejar en paz a la familia del ‘Loco’.

​El Poder Judicial no debería perder el tiempo en ‘líos de comadres’, pues hay otras cosas más importantes que tratar. Angie habló del pasado y todo eso fue público. Mi hija solo ‘jugó’ al igual que ella lo hizo en su momento. Al menos, Angie no se metió en el hogar de nadie a hacer daño.

Maggie, ¿aún no pueden internar a Angie?

Es muy caro y no cuento con los recursos, pero gracias a Dios, Angie ahora está poniendo mucho de su parte y sigue un tratamiento, solo ruego que continúe.