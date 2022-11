¡LE HIZO EL FEO! En América Hoy, Tilsa Lozano se presentó para responder varias preguntas sobre su boda con Jackson Mora; sin embargo, sorprendió al evidenciar que no le agrada el show de Yahaira Plasencia.

“(¿Aceptarías que te regalen una hora de show de Yahaira Plasencia para tu boda?) No te escucho, pero te leo la mente y ni regalado, gracias”, expresó.

En otro momento, la exvengadora fue consultada si aceptaría que su pareja tenga tres despedidas de soltero, tal como lo hará Richard Acuña, prometido de Brunella Horna.

“El mío creo que no va tener ninguna (Brunella: ¿No le has dado permiso?) No, lo que pasa es que le dije que si él quiere tener despedida normal, pero entonces yo también voy hacer mis buena despedida (...) Normal mientras no haya strippers”, remarcó.

América Hoy: Raje de Tilsa Lozano

¿Cuándo se casará Tilsa Lozano?

En octubre del 2021, se conoció que Tilsa Lozano se comprometió con el boxeador Jackson Mora y este año se confirmó que la modelo contraerá nupcias el próximo 25 de noviembre.

La exvengadora se casará en un rancho de Pachacámac y ya tiene todos los preparativos listos.

