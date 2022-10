Tilsa Lozano se refirió al ‘coqueteo’ entre Gisela Valcárcel y Facundo González, pues contó que le ha dicho a la conductora de ‘El gran show’ que si toma colágeno en sobrecito, ‘ahí lo tiene en carne y hueso’. Además, dijo que ella y Adolfo Aguilar se han vuelto fans de las situaciones que sábado a sábado se dan entre la ‘Señito’ y el gaucho.

Hablando de la gala, el sábado pasado escuchamos a Gisela Valcárcel decir que se le acabó la soltería, ¿qué opinas?

¡Ojalá! Yo no le he presentado a nadie, no sé a quién se refiere, pero solo puedo decir que Adolfo (Aguilar) y yo somos los fans número 1 de la pareja formada por Facundo (González) y Gisela. A Gisela le digo, “Tú tomas colágeno en sobrecito, ya pues, ahí está en carne y hueso” (risas).

¿ Crees que para el amor hay edad?

No, hay un montón de parejas que se llevan muchos años de diferencia y todo está bien. Lo que importa en una relación es el amor y compromiso.

Este sábado veremos un versus entre Giuliana Rengifo y Yolanda Medina, ¿qué esperas de este encuentro?

Me encanta este versus y espero lo mejor porque las dos son muy buenas cantando. Y aunque Yolanda es la maestra, no hay que subestimar a nadie.

¿Y qué opinas del ingreso de Yolanda al show?

Te juro que no sabía quién era, y cuando estaban hablando sobre que venga una retadora, yo pensé en ella, porque me acuerdo que me quedé impactada cuando, temporadas atrás, interpretó a Olga Tañón y lo hizo fabuloso. Celebro el ingreso de Yolanda al show.

‘ESTOY MÁS MADURA’

Cambiando de tema, estás a puertas de cumplir 40 años, ¿cómo te sientes?

Estoy a puertas de cumplir 40 años y me siento mejor que nunca, estoy en el mejor momento de mi vida. Y en todo sentido, mentalmente, emocionalmente, familiarmente... Así que vamos con todo.

¿Qué ventajas traen los 40 años?

Que estás más madura, a esta edad sabes lo que quieres y, sobre todo, lo que no quieres.

Hace unos días te escuchamos hablar de “retoquitos”, ¿has pensado en hacerte algo previo al cumpleaños o la boda?

Siempre me hago tratamientos, me hago cosas para mejorar el colágeno, pero no soy muy fan de entrar al quirófano.

Y luego del matrimonio, ¿planeas tener otro hijo?

No, ahorita queremos salir de los preparativos de la boda, que son un estrés para todos, ver lo de la mudanza, disfrutar el verano juntos y trabajar todo lo que tenemos planeado. Y veremos si el hijo viene después, pero ahora no es una prioridad.