Tilsa Lozano reapareció, con una espectacular figura, en ‘El artista del año’ como uno de los jurados y al culminar la primera gala del programa se pronunció sobre la fiesta Covid de Yahaira Plasencia, a quien calificó de egoísta, irresponsable, malagradecida y de no tener empatía con el dolor de miles de peruanos que han perdido a sus familias por esta enfermedad.

Tilsa, Yahaira organizó una fiesta en Cieneguilla por su cumpleaños, sin respetar los protocolos de bioseguridad.

Creo que hay un grado bastante alto de inconsciencia por parte de muchas personas, sobre todo de los más jóvenes. Creo que quienes hemos perdido un familiar o conocemos a alguien que lo ha perdido o tuvimos a un familiar muy grave en UCI, cuando todos los canales y productoras han dejado en claro que cualquier tipo de reunión está prohibido, sabemos que es una irresponsabilidad que tendrá que ser sancionada, es demasiada inmadurez.

Tilsa Lozano criticó a Yahaira Plasencia por celebrar su cumpleaños con fiesta Covid

Para librarse de ser intervenida salió metida en la maletera de un auto, ¿cuál es tu apreciación al respecto?

No voy hablar de si salió en la maletera del auto, caminando o en un cohete espacial, el tema no es cómo salió, el tema es que estaba ahí y no es solamente ella, sino un montón de gente que es inconsciente de lo que está viviendo el país y el mundo entero, y creo que es un poco egoísta y no sabe valorar la suerte que tiene. Muchos, y doy fe, hemos estado sin trabajo por un año en la tele, entonces si tienes la suerte de ingresar a un programa (‘Esto es guerra’) tan exitoso como ese, deberías valorar la oportunidad que te ha dado Dios, la vida, tu productora, y cumplir con las normas. Creo que es un poco sonsa con ella misma, porque al final lo más seguro es que tomen medidas contra ella y la sancionen, hasta se puede quedar sin trabajo y hoy en día todos necesitamos trabajar para apoyar a nuestras familias. No valora la oportunidad que tiene de volver a trabajar a menos que tenga alguien… otro auspiciador.

TROME | Tilsa Lozano cuadró a Yahaira Plasencia por fiesta Covid

¿Te emocionaste al reaparecer en el programa?

Sí, porque realmente es un regalo de Dios estar nuevamente sentada como jurado. Me emocioné porque después de más de un año de pérdidas, tristeza e incertidumbre al fin estaba haciendo algo que me hace sumamente feliz. Hay que agradecer por estas oportunidades, muchos no tienen esta suerte y por eso se debe actuar con empatía, pensar en lo afortunados que somos.

TROME | Tilsa Lozano calificó de egoísta a Yahaira Plasencia por fiesta Covid

Te sorprendió el desempeño de Fabio Agostino

Todos en el jurado nos miramos pensando en voz alta ¿qué va a pasar? Pero se paró en la pista y dio lo mejor. Creo que si le pone empeño puede sorprendernos como lo hizo con su grito a lo Miguel Bosé.

VIDEOS RELACIONADOS

Trome - Así fue la fiesta covid de Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez





TROME | Magaly Medina se burla de Yahaira Plasencia

TROME | Yahaira Plasencia escondida en una maletera para evitar ser intervenida por la Policía