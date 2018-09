Tilsa Lozano contará su verdad. Después de la difusión de varios videos de Miguel Hidalgo en discotecas pasándola de lo lindo con diferentes mujeres, la Vengadora revelará si su relación terminó o no con el padre de sus dos hijos.

Rodrigo González será el encargado de conversar con Tilsa Lozano en exclusiva este jueves por la tarde. Según contó el conductor de Válgame Dios, la exconejita de Playboy decidió que se encontrará con él en la casa de su mejor amiga para dar su versión de los hechos.

"A pesar del bolo, a pesar de que parecía que no se iba a dar, terminando el programa me voy directamente al lugar pactado por la producción, a la casa de su mejor amiga. Me voy con un equipo y me junto con Tilsa Lozano, quien nos dará una entrevista exclusiva que saldrá mañana en tu pantalla", indicó Rodrigo González.

Según contó el conductor de Válgame Dios, Tilsa Lozano puso como única condición que la entrevista no sea en el set del programa de Latina, sino en un lugar intermedio. En tanto, Rodrigo González quiere que la entrevista con la Vengadora salga sin editar, como si se tratara de una conversación en vivo.

Rodrigo González entrevistará a Tilsa Lozano

Como se recuerda, antes de que salieran los ampays de Miguel Hidalgo, la producción de Válgame Dios intentó tener la respuesta de Tilsa Lozano. Sin embargo, según contó el conductor, la Vengadora habría pedido un pago por sus declaraciones.

"A mí me dijeron por qué ella (Tilsa) no quiso venir, porque tenía un presupuesto que nosotros no podíamos asumir. Era un monto que tenían que descontarnos a Gigi y a mí" , señaló en ese momento Rodrigo González durante el programa del día lunes.

Peluchín echa a Tilsa Lozano

