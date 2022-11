Tilsa Lozano acaba de cumplir 40 años, está a punto de casarse con Jackson Mora, el hombre que la enamoró a ‘pulso’ y con quien piensa llegar hasta viejita. ‘La ‘Vengadora’ vive el mejor momento de su vida y se está preparando para romper, este 25 de noviembre, la pista de baile cuando le dé el ‘sí’ al peleador en una hacienda en Pachacamac.

Tilsa, acabas de cumplir 40 años y dicen que ahora son como los 20, ¿te sientes así?

Así me dijeron el otro día: Tranquila que los 40 son los nuevos 20. Yo me sigo sintiendo como una chibola.

¿Sientes que tienes más ganas de vivir, de disfrutar y que ya aprendiste de todo lo que hiciste?

Igual seguiré aprendiendo, pero sí uno está un poquito más madura, más asentada, sabes mucho mejor lo que quieres.

Sobre todo eso último...

Claro, creo que ya viviste lo suficiente como para tropezarte otra vez, ya viviste, ya te caíste y sabes hacía dónde te lleva la brújula.

Y ahora que te vas a casar, muchas personas cambian el estatus. ¿Vas a ser la señora Mora o la señora Lozano?

Seguiré siendo Tilsa Lozano. A mí el señora, señorita, señora de, no. Nada de señora, quienes necesitan ‘aseñorarse’ para sentirse ‘más’ es porque ahí hay un problemita.

Aparte de que es uno quien se hace respetar…

La palabra señora no significa que seas más respetable o menos respetable, eso no tiene nada que ver. Esa es una tara mental.

¿Casarte ahora no te da un poco de temor?

Mira, los tres años de relación que Jackson y yo hemos tenido han sido bien pausados, los llevamos con calma y ya era el momento de casarnos. Esto no es que lo obligué o amenacé, no. Él me pidió matrimonio porque le dio la gana, no como mucha gente dice, solo nos faltaba convivir, pero quería hacerlo de la forma correcta.

¿Fuiste etapa por etapa?

Año por año. El primer año estuvo a prueba, el segundo año ya nos comprometimos y mis hijos lo conocían, y ya en el tercer año nos casamos.

Dijiste aquí es...

Aquí me quedo.

¿Y piensas llegar hasta viejita con él?

Esa es la idea. Creo que todos se casan pensando en llegar hasta viejitos. Le he dicho que como él es el deportista me va a llevar en silla de ruedas.

Ahora que se van a mudar a su casita, ¿es una casa comprada por los dos?, ¿mitad y mitad?

No. Esta es una casa alquilada hasta definir el tema de la compra y a dónde nos vamos a ir.

¿Y eso de bienes separados va con ustedes?

La verdad que nunca lo hemos hablado, no hemos tocado el tema, si me quiere decir algo, que me lo diga de una vez. Le queda poco tiempo.

Comentaste que Jackson es tu complemento, que siempre está presente...

Siempre, está pendiente de mí, de mis hijos, de mi mamá, de mi papá. Él es así, un caballero con la gente que quiere, con su mamá, con sus hermanas.

¿Y con su niño tú también compartes? ¿Es un jovencito?

Tiene 18 años, es más grande, es un adolescente, ya tiene más alas.

¿La conexión de tus hijos con Jackson ha sido chévere?

Sí. En realidad, respetando las reglas de que soy la mamá, soy quien los corrijo. Él se muere por ellos, ellos por él y siempre dejando en claro que su papá es su papá y él es el novio de mamá. En realidad, yo tengo una linda relación con Miguel, es un papá superpresente con mis hijos, hay una bonita dinámica entre todos, somos una gran familia.

Qué bien, porque se ve cada caso en la farándula…

Sí, pero también hemos visto que la fregaron y que ahora están tratando de subsanar lo que hicieron por impulsivos, por egoístas o por lo que sea. No es que yo me separé de Miguel y fuimos mejores amigos, todo es un proceso, solo que no lo hicimos público. Todos necesitamos un tiempo para encajar bien.

¿Con Jackson cómo se dicen de cariño?, ¿'cuchi, cuchi’?

¡Ay no! Tú sabes que a mí eso de ‘cuchi cuchi’ no me gusta. A mí la melosidad, no. Si hay un ‘mi amor’, ‘amorcito’, pero de ahí nada más. No puedo con esas cosas, me dan tirria.

¿Tampoco tatuajes que representen la relación o sí?

A él no le gustan los tatuajes y a mí sí, pero siempre he creído que los tatuajes con la pareja traen mala suerte.

Tilsa Lozano cuenta que el primer año de su relación Jackson estuvo a prueba, el segundo conoció a sus hijos y el tercero él le propuso matrimonio. (Foto: GEC/Lenin Tadeo)

LA BODA

Y para ese día del sí, ¿tienes pensado algo especial?

Sí, claro. Tengo un par de canciones especiales que voy a poner y voy a hablar, porque a él no le gusta hablar en público, me ha dicho: Por favor, no me hagas hablar, te lo pido.

¿Eres la poeta de la relación?

No. En realidad él escribe lindo. Si lees las cosas que me escribió por mi cumpleaños, por el aniversario, escribe hermoso, pero es un hombre de pocas palabras, le cuesta hablar y además tiene pánico escénico.

Ya te veo llorando de emoción.

No importa, es parte de, ¿no? Quiero que todo salga de manera espontánea, natural, que todos sean felices y se quiten la camisa y bailen encima de la mesa, que se diviertan y lloren.

¿Habrá el baile del gusano ?

Mi matrimonio será una fiesta para sus amigos, mis amigos, ambas familias y que todos sean felices. Ya vieron lo que fue mi cumpleaños.

¿Revisas su celular?, ¿tienes su clave?

No, ¿para qué?

¿Nada de GPS?

No, mi amor. Él que busca encuentra o la conversación con el amigo que no te gusta o el video que le mandaron que no te gustó. ¿Para qué? Al final la verdad sale a la luz y, como le digo, yo tengo una ventaja porque están ustedes (la prensa). Si él la friega o hace algo, ustedes lo van a sacar, me hacen el trabajo fácil. Y por último, si el día de mañana pasa algo y a mí me da la gana de perdonarlo, lo perdonaré y si no me da la gana, no lo perdonaré.

Bueno, son los códigos de cada pareja y vas a tener una boda fastuosa con 150 invitados.

Son 150 y al día siguiente tendré una recepción con algunos familiares que vienen de fuera. Ya he dicho que mi boda no es la boda del año, en mi boda no habrá miles de soles en flores, mi boda será algo chiquito, pequeñito, familiar, con muy pocos amigos. No es la boda del año, no es la gran boda. Gran boda, vayan a la boda de Brunella Horna.

¿Tu vestido ya está?

Tengo dos vestidos. Uno que es para la ceremonia y otro para el cambio.

¿Salsa y cumbia?

Vamos a bailar de todo. Va a estar Son Tentación, también un Dj que es muy conocido, ya le hemos pasado la lista de canciones.

Tilsa, este momento, donde se te nota la alegría en los ojos, ¿es el más mágico de tu vida?

La verdad que sí. Mis hijos tienen salud, mis padres están con vida, tengo el trabajo que me encanta, me voy a casar con el hombre maravilloso que me enamoró a pulso y hoy es el hombre de mi vida, la relación con el papá de mis hijos es buena. La verdad que lo único que podría decirle hoy a Dios es ‘gracias y que todo siga igual como hasta ahora’.