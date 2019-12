Ante las declaraciones de Tilsa Lozano, quien muy afectada salió a negar que tuvo una relación con él, el peleador de MMA Jackson Mora aseguró que se siente muy apenado por exponer a ‘Tili’ a los cuestionamientos públicos y también le pidió a su expareja Olinda Castañeda, dejar de ‘hacerse más daño’.

Jackson Mora reiteró que nunca mantuvo un triángulo amoroso con Tilsa Lozano y Olinda Castañeda, dos de las mujeres más bellas y populares del país: “Descarto esta situación totalmente”, expresó.

“Me da mucha pena por hacerle pasar esto a Tilsa, porque la quiero y a Olinda le pido que no nos hagamos más daño”, afirmó Jackson.

Agregó que no quiere perder la amistad con Tilsa Lozano y le pidió tener una conversación. “Le pido una charla para explicarle todo, no quisiera perderla como amiga, es una persona muy importante para mí”, dijo.

"En ningún momento hubo triángulo amoroso, ni he jugado a doble cachete como muchos dicen por ahí. Primero tuve una relación con Olinda Castañeda y después es que empece a pretender a Tilsa Lozano, asumo la responsabilidad por todo lo que está pasando.

Sobre las últimas declaraciones de Olinda Castañeda, en las que incluso muestra conversaciones de WhatsApp, Jackson Mora le pidió parar con las agresiones. “Le he tenido mucho cariño, pero la amistad no va a poder seguir, que cada uno siga su camino. Ya no nos hagamos más daño”, expresó.

Finalmente Jackson Mora descartó que haya tenido que salir a ventilar su vida privada con el animo de ‘figuretear’ y aseguró que esta situación no lo está desconcentrado de su próxima pelea del miércoles 18 de diciembre en el Fusion Fighting Championship.

