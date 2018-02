Tilsa Lozano jamás esperó recibir este tipo de sorpresa. Durante el programa 'Amor de Verano', la 'Vengadora' recibió un dulce mensaje de parte de su pareja, Miguel Hidalgo. Y es que su pareja y padre de su hija, decidió dedicarle unas palabras por San Valentín.

"Tilita, tu tu tu tu, may day, may day, llamando a Tilsa. Tilita, el motivo de este audio es decirte en este día de la amistad, el gran amor y cariño que sentimos nosotros como pareja con nuestra hija y con nuestro próximo hijo que va a venir al mundo, me has hecho el hombre más feliz de la vida. Esos hijos, esos regalos que me han dado, son lo mas grande que me ha dado Dios", dijo Miguel Hidalgo.

Mientras lo escuchaba, Tilsa Lozano no pudo evitar llorar por sus palabras. La Vengadora se secó las lágrimas mientras escuchaba a Miguel Hidalgo agradecerle por sus hija Valentina y su próximo bebé en camino.

Espero que en este día de la amistad espero que tú, tus compañeros de trabajo y tu público en general se mantengan en paz, en tranquilidad y tengan todos un excelente día. Te mando un beso, te quiero mucho y en la noche nos vemos. Un saludo a todos tus televidentes. Chau, chau", se escucha en el audio de Miguel Hidalgo dedicado a Tilsa Lozano.

Visiblemente conmovida, 'Tili' explicó que el tono serio que tiene Miguel Hidalgo al momento de hablar es normal para ella pues viene de una familia de políticos. Incluso, bromeó con que 'Miguelón' se cree a veces Alan García por su diplomacia.

"Él viene de una familia política, entonces de verdad a veces cuando me habla y me tiene que poner en mi sitio habla como si diera palabras a la nación. Cree que es Alan García, tienes esas formas", dijo Tilsa Lozano mientras se secaba las lágrimas.

Mensaje de Miguel Hidalgo a Tilsa Lozano

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.