¡No pusieron superar la crisis! A través de un comunicado conjunto, Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo anunciaron que pusieron punto final a su relación que deja como fruto a dos niños: Valentina y Massimo.

El programa Válgame Dios fue el encargado de anunciar la noticia que marca el final de la historia de amor de Tilsa Lozano y Miguelón, que ya se encontraba en crisis después de la publicación de unas imágenes del empresario disfrutando en discotecas cuando la Vengadora estaba embarazada.

Pero eso no fue todo. Después de dar a luz a su segundo bebé, Miguel Hidalgo volvió a ser captado en una discoteca bailando y tomando con un grupo de amigos. Tras la difusión de esas imágenes, Tilsa Lozano contó que no había hablado con Miguelón, pero decía que no podía confiar en él.

Miguel Hidalgo ampayada

Tras declarar en una entrevista exclusiva con Rodrigo González, Tilsa Lozano dejó en claro que ella no vio en las imágenes infidelidad, pero la confianza que tenía en Miguel Hidalgo sí se había roto.

Tilsa Lozano no volvió a hablar con la prensa sobre la situación de su relación. Sin embargo, una semana antes que la Vengadora y Miguel Hidalgo publiquen el comunicado anunciando la separación, Rodrigo González le preguntó en un enlace en vivo sobre si era cierto el rumor de que ya había tomado una decisión.

Sin embargo, en ese momento, Tilsa Lozano no quiso hablar e indicó que en su momento todos se enterarían de su decisión junto a Miguel Hidalgo.

COMUNICADO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN



A través de este comunicado, queremos hacer de conocimiento público que hemos decidido dar por finalizada nuestra relación sentimental, de la cual nos quedan dos hijos maravillosos.



Asimismo, les agradecemos de corazón su interés, consideración y respeto hacia nuestra decisión.



Finalmente, queremos contarles que tenemos una buena relación de padres, por lo cual siempre velaremos y cuidaremos la integridad de nuestros amados hijos.





Atte.



Tilsa y Miguel.