Tilsa Lozano arremete: "Milett Figueroa se hace la digna"

Tilsa Lozano le respondió a Milett Figueroa, quien dijo que la ‘Vengadora’ solo le tira basura, y aclaró que si la critica no es por nada personal sino porque no le gusta la gente que es fingida y se hace la digna.

“Respondo lo que me preguntan, pero no hay que tomarse las cosas tan a pecho. Hay que relajarse, el ego no puede ser tan grande. Soy lo que soy, no me ando dando de latigazos, ni diciendo que soy una santa paloma”, dijo Tilsa, quien está promocionando la campaña ‘Chamba ya’ de ‘Rústica’.

¿A Milett le falta correa?

Solo sé que prefiero a una persona como Xoana González, que asume las cosas, no a las que se dan de latigazos y se ponen su corona de espinas. Ella (Milett) cree que el Google no existe, la gente no es tonta... le recomendaría que se desestrese y se vaya a Panamá, un viajecito de esos fugaces de dos días a relajarse.

Milett Figueroa vs Tilsa Lozano

Cuando a Milett le preguntaron por ti, mencionó el nombre de Blanca Rodríguez (pareja del ‘Loco’ Vargas).

Qué original, cuánto tiempo le tomó para pensar una respuesta tan loca. Fácil se lo copió de Shirley Arica u Olinda (Castañeda), ya se puso al mismo nivel.

Ella siempre te menciona.

Sí, pero no me lo tomo a mal, cada uno se recursea como puede, si quiere hablar mal de mí, que hable. Hay gente a la que le voy a gustar y a otras no. Si alguien duda de mi carrera, pueden entrar en Google y fijarse que empecé en el 2004 en ‘Habacilar’.

Milett quiere dedicarse a su faceta de actriz, no desea más escándalos y afirma que la envidias...

¡Qué más escándalos va a tener! y qué voy a envidiarle si todos sus papeles de actriz son prácticamente el reflejo de su vida real... ahora está haciendo creo de una chica sexy (‘Ninfa’ en ‘De vuelta al barrio’).

Es una chica sexy que trata de meterse en una relación.

No te creo... eso hace que recuerde cuando la ‘ampayaron’ en la camioneta de Acuña.



¿Nunca van a ‘fumar la pipa de la paz’?

Ya dejé de fumar, pero no es nada personal, no estoy juzgando a nadie. Simplemente a mí las personas que se hacen las dignas y fingidas, no me van... y sino pregúntenle a Sheyla Rojas, Angie Arizaga, Melissa Loza, etc, etc.





(M.Casas)

