Tilsa Lozano no soporta a Olinda Castañeda y abandona entrevista en VIVO [VIDEO]

No la soporta. Tilsa Lozano dejó con la palabra en la boca a Olinda Castañeda durante un enlace en vivo en el programa Cuéntamelo Todo. Ya desde hace algún tiempo, la 'Vengadora' se niega escuchar o estar junto a su peor enemiga en espacios de farándula.

Sin embargo, en esta ocasión, Tilsa Lozano estaba siendo entrevistada por el ex Metiche, Kurt Villavicencio. La ex conejita Playboy perdía la paciencia con el panelista de Cuéntamelo Todo pues no la dejaba hablar y solo la atolondraba con pregunta tras pregunta.

"Cuando pasaron la nota de la señora Olinda me saqué el audífono porque no tengo que escuchar las cosas que habla. Creo que todos saben las cosas que ella dice y solo sabe hablar mal de mí, entonces yo no tengo nada qué decir. Si ella va a querer seguir inventando, no tengo nada qué decir. Ni siquiera la voy a escuchar", declaró Tilsa Lozano.

Ante esto, Olinda Castañeda explicó que si es cierta la versión de Blanca Rodríguez cuando acusó a Tilsa Lozano de llamar a su pareja estando borracha, la Vengadora sería una arrastrada. Incluso, manifestó que a ella le preguntaron por la situación y no es que hable por que le nazca.

Blanca Rodríguez vs. Tilsa Lozano

"Para mí, que una persona -si es que es verdad- que esté llamando al ex y encima que ha sido una relación clandestina, me parece una persona arrastrada. Eso es lo que yo opino. Hablo en general, no me importa lo que esa mujer haga con su vida. Si me preguntan por ella o por cualquier otra persona, yo siempre voy a responder", declaró Olinda Castañeda.

Pero eso no fue todo. La modelo no solo se quedó tranquila diciendo esto. Olinda Castañeda quiso aclarar que si ella daba una opinión sobre Tilsa Lozano, está en todo su derecho de hablar lo que ella crea. Incluso, le recordó a 'Tili' su fallido programa 'Los Lozano'.

"A mí me da risa que esta señora la idolatran tanto que ella cree que el mundo gira alrededor de ella. En realidad cuando tuvo su programucho que duró un mes, que nadie la veía, ahí sí hablaba mal de mí, para promocionar su programa. Yo me quedaba callada. Lo que ella haga no me interesa", decía Olinda Castañeda

Mientras hablaba, Tilsa Lozano no escuchaba ni una palabra de Olinda Castañeda pues se quitó el audífono. Al final. la Vengadora decidió retirarse de la entrevista porque ya había hecho su cherry y no pensaba responder a la 'Castañuela'.

"Yo ya hice mi cherry. Yo para esas cosas no me presto. Yo ya estoy en otra. Gracias", dijo Tilsa Lozano mientras se retiraba del lugar y cortaba el enlace en vivo.

Tilsa Lozano vs. Olinda Castañeda

